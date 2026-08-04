Россияне рассказали, где хотят провести свадебное путешествие

Каждый второй (44%) опрошенный россиянин хотел бы отправиться в Италию после бракосочетания. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» (есть у «Газеты.Ru»).

На втором месте оказались Мальдивы (37%), на третьем — Испания (35%). Провести свадебное путешествие в России хотел бы каждый четвертый респондент (26%).



В топ-10 наиболее желанных зарубежных направлений для свадебного путешествия также вошли Сейшелы и Франция (по 32%), Таиланд (28%), Япония (26%), Китай (25%) и Индонезия (23%).

При этом среди россиян нет единого представления о формате идеального свадебного путешествия. Так, четверть опрошенных (25%) тяготеют к пляжному отдыху, столько же — к экскурсионным поездкам и знакомству с новыми городами. Еще часть россиян выбирают более уединенные форматы: 16% привлекает отдых на природе или в горах, 8% рассматривают вариант круиза, а 3% готовы к активному или даже экстремальному досугу. Примечательно, что для 22% респондентов тип отдыха не имеет решающего значения: для них главное — быть рядом со своей половинкой.



Предпочтения заметно различаются в зависимости от пола. Мужчины чаще женщин отмечают, что отдали бы предпочтение пляжному отдыху или экскурсионной поездке на медовый месяц, а женщины — отдыху на природе или в горах. При этом именно женщины чаще говорят, что самое важное в свадебном путешествии — провести время вместе, независимо от выбранного маршрута.

Возраст также влияет на выбор формата отдыха. Самый высокий интерес к активным и даже экстремальным путешествиям наблюдается среди россиян 18–24 лет — 17% предпочли бы такой вариант отдыха в рамках своего медового месяца. Круизами чаще прочих интересуются респонденты старше 55 лет (22%), медовый месяц на природе и в горах сильнее всего привлекает россиян 25-34 лет (25%). Пляжный отдых оказался наиболее заманчивым для опрошенных в возрасте 45-54 лет (28%), а экскурсионные маршруты чаще предпочитают респонденты 35-44 лет и старше 55 лет (по 33%).

В опросе приняли участие 1,5 тыс. россиян.

Ранее сообщалось, что россияне вместо Кубы летят на Мадагаскар и Фиджи.