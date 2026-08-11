Россиянам назвали крайний срок оплаты ЖКУ в августе

Плату за жилое помещение и коммунальные услуги за июль россиянам необходимо внести до 15 августа, рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«С 1 марта 2026 года в стране действует единый срок оплаты ЖКУ — до 15-го числа месяца, следующего за расчетным. Ранее платежи по общему правилу нужно было проводить до 10-го числа, однако договор управления домом или решение собственников могли предусматривать другую дату. Теперь срок нельзя изменить таким способом. Дополнительные пять дней помогут россиянам избежать просрочек. В частности, у людей, получающих зарплату после 10-го числа, появилось больше времени для оплаты счетов», — отметил Балынин.

По его словам, если не внести деньги вовремя, пени начнут начислять с 31-го дня просрочки. До истечения 90-го дня их размер составит 1/300 ключевой ставки за каждый день, начиная с 91-го — 1/130 ставки, уточнил экономист.

Он добавил, что до конца 2026 года при расчете используют меньшее из двух значений: ключевую ставку, действующую на день фактической оплаты, либо 9,5% годовых.

При длительной задолженности предоставление отдельных коммунальных услуг могут ограничить или приостановить с соблюдением установленной процедуры, предупредил Балынин. За последующее возобновление услуги с должника могут взыскать дополнительные расходы, сказал эксперт.

«Даже если человек временно не живет в квартире, это само по себе не освобождает его от платы за жилье и коммунальные услуги. По отдельным услугам, стоимость которых рассчитывается по нормативам, можно оформить перерасчет за период отсутствия», — заключил Балынин.

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