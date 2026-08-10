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Бизнес

Минздрав хочет взыскать с «Нанолека» 165 млн рублей

Минздрав потребовал от производителя российской вакцины от ВПЧ 165 млн рублей
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Подведомственный Минздраву Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан (ФЦПИЛО) подал иск к фармацевтической компании «Нанолек» на 165 млн рублей. Об этом сообщает «АБН» со ссылкой на картотеку Арбитражного суда Москвы.

Претензии связаны с ненадлежащим исполнением обязательств по договорам поставки. Подробности предполагаемых нарушений в карточке дела не приводятся. В качестве третьего лица к разбирательству привлечена Счетная палата. Заседание назначено на 26 августа.

«Нанолек» является производителем первой российской вакцины против вируса папилломы человека.

В конце 2025 года компания сама предъявляла претензии к ФЦПИЛО. Производитель оспорил положения закупочной документации, по которым поставщик должен был устанавливать стоимость лекарств без оптовой надбавки к зарегистрированной цене.

Также контракт обязывал исполнителя следить за обновлением цен в государственном реестре, в течение трех рабочих дней сообщать заказчику об их снижении и инициировать соответствующее изменение стоимости поставки.

В «Нанолеке» заявляли, что расчет цены на дату подписания заказчиком документов о приемке создавал риск возврата уже поставленных лекарств и мог сделать выполнение контракта невозможным. ФАС поддержала компанию, усмотрев в требованиях заказчика нарушение прав поставщика и признаки административного правонарушения.

Ранее сообщалось, что AstraZeneca проиграла спор о дженерике от сахарного диабета.

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