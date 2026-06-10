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AstraZeneca проиграла спор о дженерике от сахарного диабета

Патент AstraZeneca на дапаглифлозин по решению суда утратил эксклюзивность
Shutterstock/FOTODOM

Верховный суд РФ отказал AstraZeneca в пересмотре дела против «Акрихина» о препарате на основе дапаглифлозина, сообщил Telegram-канал «Без рецепта».

Это означает, что в силе остается решение Суда по интеллектуальным правам (СИП), разрешившее российской компании вывести на рынок препарат дженерик «Фордиглиф».

Суды ранее установили, что патентные формулы, связанные с дапаглифлозином, больше не находятся под исключительной защитой и могут использоваться другими производителями. СИП вынес решение в декабре, президиум суда подтвердил его в марте 2026 года, а отказ Верховного суда фактически поставил точку в споре.

Дело может получить продолжение: аналогичные требования к AstraZeneca предъявила компания «Алиум» из «Биннофарм Групп». Она также добивается признания права на использование дженерика. Рассмотрение иска назначено на 23 июня.

Дапаглифлозин — это препарат из класса ингибиторов SGLT2, который применяется для лечения нескольких заболеваний:

— сахарного диабета 2-го типа — помогает снижать уровень глюкозы в крови за счет выведения избытка сахара через почки;
— хронической сердечной недостаточности — снижает риск госпитализаций и сердечно-сосудистой смерти, в том числе у пациентов без диабета;
— хронической болезни почек — замедляет ухудшение функции почек и уменьшает риск развития почечной недостаточности.

Оригинальный препарат AstraZeneca — Forxiga (в России — «Форсига»). После истечения патентной защиты на рынок выходят дженерики, в том числе «Фордиглиф».

Ранее суд принял иск Eli Lilly к «Промомеду» из-за дженерика препарата от рака груди.

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