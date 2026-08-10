Назван срок запуска первой канатной дороги между Россией и Китаем

Глава «Центра развития территорий»: канатную дорогу из РФ в Китай запустят в мае

Открытие первой в мире международной канатной дороги, которая свяжет российский Благовещенск и китайский Хэйхэ, запланировано на май 2027 года. Такие сроки назвал президенту РФ Владимину Путину выпускник кадровой программы «Архитекторы.рф» и директор АНО «Центр развития территорий» Петр Стрелец, передает ТАСС.

По словам Стрельца, торжественный запуск трансграничной линии приурочат к проведению форума «Амурэкспо». Таким образом он ответил на вопрос главы государства о том, когда именно трансграничная канатная дорога начнет функционировать.

Возведение ключевого объекта канатной дороги между Хэйхэ и Благовещенском было завершено в начале августа. Зампред управляющего комитета китайской пилотной зоны свободной торговли на участке Хэйхэ Чжан Цицзюнь уточнял, что строительство, которое началось в 2019 году, должно полностью закончиться в нынешнем году.

Длина воздушной трассы достигает почти километра. На линии установлены две гондолы, вмещающие по 110 пассажиров каждая. Кабинки будут двигаться со скоростью до 12 м/с, что позволит преодолевать расстояние между берегами пограничной реки Амур за 6–8 минут. Пропускная способность системы в одном направлении составит 2,6 млн человек в год.

Цицзюнь подчеркнул, что с вводом канатной дороги в приграничье сложится трехуровневая транспортная система «мост — паромная переправа — канатная дорога», что придаст импульс развитию туризма, логистики и торговли в прилегающих к границе регионах обеих стран.

Ранее стало известно о возможности сохранения безвизового режима РФ с Китаем.