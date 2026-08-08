Евросоюзу грозит резкий рост цен на газ из-за бездействия Германии

Медленное пополнение Германией своих запасов газа ставит под угрозу зиму в Евросоюзе (ЕС). Об этом пишет издание Politico.

На Германию приходится более 20% всех подземных газовых хранилищ ЕС. Как поясняет издание, обычно операторы газохранилищ в Германии заполняют ПХГ летом, когда цены на газ ниже, а зимой продают его снабжающим компаниям с наценкой. В 2026 году из-за войны США и Израиля против Ирана и возникшие в результате этого перебои экспорта топлива из стран Персидского залива стали причиной роста цен на газ, поэтому заполнение подземных хранилищ идет меньшими темпами.

Власти ФРГ при этом отказываются вмешиваться в рынок, хотя их призывают заставить госкомпании закупать газ, отмечает Politico. В результате в августе запасы газа в Германии составляли лишь 47% от общей емкости, что является историческим минимумом. Из-за масштабов экономики страны дефицит может привести к росту цен во всем ЕС, предупреждает автор материала.

1 августа сообщалось, что за первые семь месяцев 2026 года Россия увеличила поставки газа в Европу на 3,4%. В июле экспорт российского газа в Европу вырос на 39% в сравнении с июнем и уменьшился на 5% в сравнении с июлем 2025 года, составив 1,5 млрд кубометров. Речь идет о поставках по газопроводу «Турецкий поток», который пролегает из России в Турцию через Черное море и предназначен для энергоснабжения стран Южной Европы и Балкан.

Ранее цены на газ в Европе превысили 700$ впервые с конца месяца.