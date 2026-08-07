Reebok запатентовал в РФ название на русском

Британский офис американской компании Reebok International Limited 4 августа зарегистрировал в Роспатенте товарные знаки «Рибок» и «Reebok», исключительные права на которые продлятся до августа 2035 года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

Отмечается, что бренды позволяют производить спортивную одежду, обувь и аксессуары, а также распространять рекламу и обеспечивать работу магазинов.

Reebok International — американская компания по производству спортивной одежды, обуви и аксессуаров. Штаб-квартира расположена в Бостоне, США. С 2005 по 2021 год была дочерним предприятием компании Adidas, а в марте 2022 году перешла под контроль Authentic Brands Group (владеет брендами Reebok, Champion, David Beckham и др.).

В марте 2022 года Authentic Brands Group заявило о приостановлении работы на территории России и Белоруссии всех подразделений и магазинов компании, в том числе и магазинов Reebok. В мае того же года российский бизнес Reebok продали турецкому холдингу FLO Retailing. В декабре 2023 года стало известно, что Adidas и Reebok будут продаваться в России через Lestate, дистрибутора западных спортивных брендов, под вывеской ASP.

Дочерняя компания FLO Retailing в России основана в январе 2021 года, в августе 2023 года переименовалась из ООО «Фло Обувь Ру» в ООО «Сникербокс». На данный момент является юридическим лицом бренда SneakerBOX — российской сети магазинов спортивной одежды, обуви и аксессуаров, в линейке которой представлены оригинальная продукция Reebok, а также товары других марок. Выручка ООО «Сникербокс» составила 9,4 млрд рублей в 2025 году, а прибыль упала с 549,2 млн до 468,8 млн рублей.

Ранее Google зарегистрировал в России новый товарный знак.