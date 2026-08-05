Google зарегистрировал в России новый товарный знак

Американская корпорация Google LLC 4 августа зарегистрировала в Роспатенте товарный знак AlphaEvolve, исключительные права на него будут действовать до октября 2035 года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

«Бренд позволяет предоставлять во временное пользование программное обеспечение на основе искусственного интеллекта для создания и улучшения компьютерного кода в научных и технических целях в сфере математики, информатики, кибербезопасности, нейронауки и других», — уточнили там.

Google AlphaEvolve — это система искусственного интеллекта от Google DeepMind, которая автоматически создает, улучшает и оптимизирует сложные алгоритмы. На сайте компании указано, что она «сочетает в себе творческий потенциал больших языковых моделей с автоматизированными системами оценки». Благодаря этому AlphaEvolve может не только создавать приложения, но и решать математические задачи, оптимизировать оборудование Google и ускорять обучение других моделей искусственного интеллекта.

Компания Google ушла из России в 2022 году. По данным Rusprofile, российское юрлицо «Гугл» с июля 2022 года находится в процессе банкротства. Выручка компании с 2023 года является нулевой, а прибыль в 2025 году составила 470 млн рублей (-48% к 2024 году).

Ранее Microsoft регистрировала в России новый товарный знак.