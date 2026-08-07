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Бизнес

Лукашенко спрогнозировал рост цен на продовольствие в мире

Лукашенко: цены на продовольствие в мире будут только расти
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Цены на продовольствие в мире будут только расти. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает агентство БелТА.

Он рассказал, что Минск заработал $10 млрд на продовольствии за прошлый год.

«На нефти столько люди не получают», — отметил белорусский лидер.

Лукашенко обратил внимание на беспрецедентную жару в Европе этим летом, которая вызывает проблемы с обеспеченностью продовольствием ввиду влияния погоды на сельское хозяйство.

До этого Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН заявила о росте цен на продукты в мире и основными причинами этого назвала жару, рост цен на топливо и нестабильность в мире.

В материале говорится, что особенно большой рост наблюдается на зерновые — на 3,4% по сравнению с июнем и на 6,9% превысил уровень июля 2025 года.

Ранее производители оливкового масла предупредили о резком росте цен.

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