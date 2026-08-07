Евросоюз ввел санкции против российских предприятий ВПК

Евросоюз (ЕС) добавил в санкционный список против России пятью физических лиц, связанных с военно-промышленным комплексом страны. Это следует из заявления Совета. ЕС.

Так, в перечень попал Александр Дюкарев — гендиректор АО «Красноярский машиностроительный завод» («Красмаш»), где производят баллистические ракеты, в том числе комплекс РС-28 «Сармат».

А также санкции ввели в отношении Рамиля Бадгутдинова — главы АО «Серпуховский завод «Металлист»», где производят прецизионные электромеханические компоненты, в том числе, системы для российской баллистической ракеты «Искандер-М».

«Лица, включенные в этот санкционный режим, подлежат замораживанию активов , а предоставление им средств или экономических ресурсов, прямо или косвенно, или в их интересах, запрещено. Кроме того, на включенных в список физических лиц распространяется запрет на въезд в ЕС», — сказано в сообщении.

Кроме того, санкции ввели в отношении директора «ИРЗ-Связи» Сергея Башкова, компания которого специализируется на разработке и выпуске систем связи и навигационного оборудования, главы ООО «Аэромакс» (гражданские беспилотные проекты) Сергея Бессонова и гендиректора Научно-исследовательского института точных приборов Виктора Иванова.

Ранее более 200 физических и юридических лиц попали в 21-й пакет антироссийских санкций ЕС.