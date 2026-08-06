Россиянам объяснили, выгодно ли инвестировать в крипту

Россиянам разрешат инвестировать в криптовалюту на сумму до 300 тыс. рублей, однако важно учитывать, что назвать этот инструмент надежным пока нельзя. Рисков масса, включая опасность блокировки счета в любой момент, когда зарубежная площадка решит пойти на такой шаг, предупредил в беседе с НСН эксперт в области криптовалют Евгений Каминский.

Он пояснил, что ограничения на 300 тыс. рублей касаются именно покупки – хранить крипту можно в любом объеме. Причем даже эта норма касается неквалифицированных граждан – профессионалам будет доступна покупка цифровой валюты без лимитов.

Купля-продажа будут доступны через российские площадки с лицензией – напрямую между людьми сделки запретят. Что касается хранения, то выбрать можно будет как биржу, так и личный кошелек, но важно учесть все риски, подчеркнул Каминский.

«Биржа может заблокировать счет, задержать перевод или попросить документы о происхождении денег. Зарубежная площадка также может в любой момент закрыть россиянину доступ. В личном кошельке деньги контролирует сам владелец, но при потере пароля и ключа вернуть их не получится», — отметил эксперт.

Специалист также напомнил, что в России в будущем планируется открыть свои криптобиржи и обменники – так, до 1 июля следующего года площадки смогут получить лицензии и пройти регистрацию в реестре Центробанка. После этого владельцам нелегальных обменников будет грозить ответственность.

В целом криптовалюту вообще нельзя считать надежным инструментом инвестирования, подчеркнул председатель Союза цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев. В пример он привел самую популярную валюту – биткоин, напомнив, что в ЦРУ недавно признались в ее контроле. Это означает, что США могут в любой момент конфисковать средства, поэтому к числу надежных такие инвестиции отнести нельзя, заключил специалист.

До этого эксперт по финансовым рынкам Алексей Мокров отмечал, что в России не запрещено владеть криптовалютой, но вот относительно операций действует ряд ограничений. В частности, запрещено с ее помощью не расплачиваться, а о некоторых действиях следует уведомлять налоговую. Он напомнил, что Центробанк утвердил концепцию, согласно которой цифровые валюты признаются, но не как средство оплаты. В целом крипта в России сегодня – это больше финансовый инструмент, но не способ оплаты, подчеркнул экономист.

В Госдуме ранее объяснили смысл нового законопроекта о криптовалютах.