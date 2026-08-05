Минфин увеличит покупку валюты и золота в резервы

Минфин РФ с 7 августа увеличит на 20% ежедневные покупки валюты и золота

Минфин России с 7 августа по 4 сентября будет покупать золото и иностранную валюту по бюджетному правилу в эквиваленте 6,5 млрд рублей в день. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Уточняется, что в июле этот показатель был на 20% меньше — 5,4 млрд рублей.

Совокупный объем средств, которые министерство направит на покупку валюты и золота в указанный период составит 136,2 млрд рублей. При этом, как уточнили в Минфине, нефтегазовые доходы бюджета РФ в августе должны составить 114,2 млрд рублей.

В июле ведомство купило валюту и золото по бюджетному правилу более чем на 200 млрд рублей.

В конце марта Минфин РФ объявил о приостановке операций по покупке и продаже золота и иностранной валюты на внутреннем рынке по бюджетному правилу, однако уже 23 апреля министерство анонсировало их возобновление. Решение о приостановке закупок объяснили планами по изменению параметров базовой цены на нефть и укреплением финансовой системы, а возобновление операций призвано укрепить «стабильность и предсказуемость» экономической обстановки внутри страны, а также уменьшить воздействие колебаний на рынке энергоносителей на российскую экономику и финансовую систему.

Ранее стало известно, что Россия не зависит от внешних притоков и инвестиций.