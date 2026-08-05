Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Покушение на главу "Уралдронзавода"Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Бизнес

Минфин увеличит покупку валюты и золота в резервы

Минфин РФ с 7 августа увеличит на 20% ежедневные покупки валюты и золота
Мария Девахина/РИА Новости

Минфин России с 7 августа по 4 сентября будет покупать золото и иностранную валюту по бюджетному правилу в эквиваленте 6,5 млрд рублей в день. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Уточняется, что в июле этот показатель был на 20% меньше — 5,4 млрд рублей.

Совокупный объем средств, которые министерство направит на покупку валюты и золота в указанный период составит 136,2 млрд рублей. При этом, как уточнили в Минфине, нефтегазовые доходы бюджета РФ в августе должны составить 114,2 млрд рублей.

В июле ведомство купило валюту и золото по бюджетному правилу более чем на 200 млрд рублей.

В конце марта Минфин РФ объявил о приостановке операций по покупке и продаже золота и иностранной валюты на внутреннем рынке по бюджетному правилу, однако уже 23 апреля министерство анонсировало их возобновление. Решение о приостановке закупок объяснили планами по изменению параметров базовой цены на нефть и укреплением финансовой системы, а возобновление операций призвано укрепить «стабильность и предсказуемость» экономической обстановки внутри страны, а также уменьшить воздействие колебаний на рынке энергоносителей на российскую экономику и финансовую систему.

Ранее стало известно, что Россия не зависит от внешних притоков и инвестиций.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Власти начнут следить за ценами на продукты. Что новый закон изменит для россиян — объясняем за 60 секунд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!