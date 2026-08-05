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Бизнес

В споре вокруг гарантий для автомагистрали «Восток» увидели риски для всего рынка

«Банкста»: спор вокруг М-12 ставит под сомнение смысл банковской гарантии
Global Look Press

Спор, возникший вокруг проекта строительства платной автомобильной магистрали М-12 «Восток» (Москва — Нижний Новгород — Казань — Екатеринбург), ставит под сомнение смысл банковской гарантии. Об этом заявил Telegram-канал «Банкста».

В материале объясняется, что после того, как субподрядчик ООО «РСК» не выполнил работы и не вернул аванс, начались два судебных процесса. В первом компания «Автодор» (дочерняя структура госкомпании «Российские автомобильные дороги») взыскивает деньги с банка. Во втором — финансовая организация требует признать собственные гарантии недействительными.

«Автодор» выиграл дело в первой инстанции и в апелляции. Впоследствии кассационный суд отправил дело на пересмотр. За это время гарантии признали недействительными, и во взыскании с банка было отказано.

Авторы материала указывают, что формально это два отдельных дела, однако решение по одному из них фактически предопределило исход другого.

Они также напомнили, что параллельно ведется уголовное дело против руководителя СК «Автодор» Рамиля Шайдуллина, который предъявил требования по гарантиям. В арбитражном решении обсуждаются предполагаемый сговор и материалы незавершенных производств.

«В итоге получается парадокс, поскольку банк ничего не выплатил, но признан потерпевшим. Государственная компания тоже признана потерпевшей, хотя заявляет, что уголовного ущерба у нее нет — дорога построена. При этом СК «Автодор» продолжает требовать деньги по гарантиям», — говорится в публикации.

Авторы указывают, что юридического противоречия может и не быть, так как обязательство по независимой гарантии и ущерб от предполагаемого преступления — «разные конструкции». При этом до вступления в силу какого-либо решения они не должны пересекаться, подчеркивают они.

«В связи с этим остается главный вопрос. Независимая гарантия и создавалась для того, чтобы заказчик не зависел от споров между банком и подрядчиком. Иначе банк получает комиссию за риск, а когда риск наступает — начинает оспаривать выданный им же инструмент», — отмечается в материале.

В публикации говорится, что апелляционный суд рассмотрит иск о недействительности гарантий 11 августа.

«Юристы отмечают, что спор уже касается не только «АК БАРС Банка» и СК «Автодор», но и всего рынка», — резюмируют авторы.

Ранее Минтранс России потребовал взыскать с госкомпании «Российские автомобильные дороги» («Автодор») 324 миллионов рублей.

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