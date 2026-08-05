В мире выросли биржевые цены на кофе сортов арабика и робуста

РИА: биржевые цены на кофе в мире по итогам июля выросли до максимума с января

Биржевые цены на кофе основных сортов, к которым относятся арабика и робуста, по итогам июля выросли до максимального с января текущего значения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Всемирного банка.

Стоимость робусты на глобальном рынке увеличилась на 9,1% по сравнению с июнем, достигнув отметки в $4,07 (около 330 рублей) за один килограмм. Более высокий показатель был зафиксирован в январе 2026 года — тогда он составил $4,24 (почти 344 рубля) за килограмм.

Рост цен на кофе сорта арабика оказался даже более значительным. Сейчас за один килограмм требуют $7,91 (порядка 642 рублей), что на 16,5% больше по сравнению с первым месяцем лета. В январе арабика стоила $8,02 (около 650 рублей) за килограмм.

Также журналисты обратили внимание на увеличение стоимости какао. В июле этот продукт подорожал на 27,5% — цена составила $5,61 (примерно 455 рублей) за один килограмм. В последний раз данный показатель поднимался выше этой отметки в декабре 2025 года, когда достиг $5,78 (почти 469 рублей) за килограмм.

1 августа эксперт Елена Генералова рассказала «Газете.Ru» , как выбрать кофе в магазине, если важен вкус. По ее словам, в первую очередь следует обращать внимание на дату обжарки и фасовки. Кофе должен поступать на полки в течение двух недель после производства, поскольку со временем даже качественное зерно теряет аромат.

Ранее россиянам объяснили, почему нельзя пить чай или кофе после еды.