В Москве выросла средняя зарплата

ТАСС: средняя зарплата в Москве в мае 2026 года выросла до 183,6 тысячи рублей

Средняя заработная плата в Москве за год выросла более чем на 15 тыс. рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Росстата.

Отмечается, что в мае текущего года средняя зарплата в столице составила 183,6 тыс. рублей, а в мае 2025 она составляла 168,4 тыс. рублей.

При этом средний размер месячной зарплаты в России в мае этого года был равен 110 216 рублям.

До этого сообщалось, что среднюю заработную плату свыше 200 тысяч рублей зафиксировали в мае этого года в трех субъектах Российской Федерации: в Ямало-Ненецком автономном округе (205,3 тыс. рублей), Магаданской области (214,4 тыс. рублей) и Чукотском автономном округе (260,7 тыс. рублей).

В июле Росстат назвал топ-5 регионов, где за последние 10 лет зарплаты выросли больше всего. В рейтинг вошли Чукотский автономный округ, Москва, Магаданская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Сахалинская область.

Ранее сообщалось, что у каждого четвертого россиянина нет финансовой подушки.