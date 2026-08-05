Мировые центробанки в июне продолжили наращивать закупки золота

Мировые Центральные банки в июне текущего года купили 51 тонну золота. Это следует из данных Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC), передает «Интерфакс».

Наиболее активными покупателями в июне были центробанки Польши (+19 тонн) и Китая (+15 тонн). Кроме того, отмечены Иордания(+3 тонны), Казахстан (+7 тонн) и Узбекистан (+9 тонн).

Банки Ганы и Грузии продемонстрировали прирост каждый по одной тонне. Кроме того, в отчете WGC указывается, что чистыми продавцами в июне были Турция (2 тонны) и Россия (9 тонн).

В отчете WGC подчеркивается, что по итогам первого полугодия 2026 года объем закупок золота ЦБ достиг 102 тонн, при этом покупки были осуществлены широким кругом центральных банков государств с формирующимся рынком.

Крупнейшими покупателями по итогам первого полугодия этого года остаются — Казахстан (27 тонн), Китай (40 тонн), Узбекистан (41 тонна) и Польша (82 тонны). В число других крупных чистых покупателей вошли Гана (6 тонн), Иордания (6 тонн), Чили (8 тонн), Сингапур (10 тонн) и Чехия (11 тонн).

В отчете совета также говорится, что Турция остается крупнейшим продавцом с начала 2026 года (83 тонны). Крупнейшим продавцом остается и Россия.

Ранее сообщалось, что мировые Центробанки нарастили закупки золота до рекордного уровня.