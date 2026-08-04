Структура «Лукойла» хочет начать изучение участка недр на Балтике

Структура «Лукойла» — компания «Лукойл-Калининградморнефть» — хочет начать геологическое изучение участка недр «Надежда» в Балтийском море. Соответствующая заявка подана в Минприроды РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

«В данный момент заявка компании «Лукойл-Калининградморнефть» на геологическое изучение участка недр «Надежда» (Калининградская область) находится на рассмотрении», — сказали там, добавив, что рассмотрение подобных заявок может занять около месяца из-за участия заинтересованных федеральных и региональных ведомств.

В Минприроды отметили, что в случае положительного решения материалы передадут на рассмотрение в правительство России.

Участок недр «Надежда» в Калининградской области включен в специальный перечень участков недр федерального значения. Доступ к нему предоставляется по заявке и утверждается правительством, а не с помощью аукционов.

До этого в ведомстве заявляли, что участок «Надежда» может быть передан недропользователю без аукциона, если в летний период на него поступит одна заявка. Если же заявок будет больше, то участок выставят на аукцион.

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