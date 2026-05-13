Гана хочет приобрести долю «Лукойла» в блоке на шельфе в Гвинейском заливе

Власти Ганы рассматривают возможность приобретения 38-процентной доли компании «Лукойл» в морском нефтяном блоке Deepwater Tano Cape Three Points (DWT/CTP), расположенном на шельфе Гвинейского залива. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Гана считает, что обладает приоритетным правом на покупку доли «Лукойла» в проекте разработки нефтяного месторождения Pecan. Это решение направлено на то, чтобы обеспечить стране больший контроль над добычей нефти в западной части ее акватории.

Гана уже уведомила «Лукойл» о своих намерениях, сообщает агентство. Представители российской компании пока воздерживаются от комментариев.

В 2023 году правительство Ганы дало зеленый свет проекту разработки месторождения Pecan в блоке DWT/CTP, в котором принимал участие и «Лукойл».

До этого «Лукойл» сообщил о том, что достиг соглашения с американской компанией Carlyle о продаже Lukoil International GmbH, которая управляет зарубежными активами. Как отмечает Bloomberg, доля в DWT/CTP, вероятно, является частью международного портфеля «Лукойла», которую получит Carlyle.

Ранее в МИД заявили о попытках выдавить российские компании с мировых рынков нефти.