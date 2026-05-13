Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Бизнес

Гана хочет приобрести долю «Лукойла» в блоке на шельфе в Гвинейском заливе

Bloomberg: Гана намерена приобрести долю «Лукойла» на шельфе в Гвинейском заливе
Maxim Shemetov/File Photo/Reuters

Власти Ганы рассматривают возможность приобретения 38-процентной доли компании «Лукойл» в морском нефтяном блоке Deepwater Tano Cape Three Points (DWT/CTP), расположенном на шельфе Гвинейского залива. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Гана считает, что обладает приоритетным правом на покупку доли «Лукойла» в проекте разработки нефтяного месторождения Pecan. Это решение направлено на то, чтобы обеспечить стране больший контроль над добычей нефти в западной части ее акватории.

Гана уже уведомила «Лукойл» о своих намерениях, сообщает агентство. Представители российской компании пока воздерживаются от комментариев.

В 2023 году правительство Ганы дало зеленый свет проекту разработки месторождения Pecan в блоке DWT/CTP, в котором принимал участие и «Лукойл».

До этого «Лукойл» сообщил о том, что достиг соглашения с американской компанией Carlyle о продаже Lukoil International GmbH, которая управляет зарубежными активами. Как отмечает Bloomberg, доля в DWT/CTP, вероятно, является частью международного портфеля «Лукойла», которую получит Carlyle.

Ранее в МИД заявили о попытках выдавить российские компании с мировых рынков нефти.

 
Теперь вы знаете
Боюсь, что меня заменит ИИ: что делать, чтобы не потерять работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!