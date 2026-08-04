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Бизнес

В Турции захотели предоставить скидки российским туристам

РИА: в Турции обсуждают предоставление существенных скидок российским туристам
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Турецкие власти и представители туристической отрасли обсуждают предоставление значительных скидок российским туристам для поддержки спроса на отдых в стране. Об этом РИА Новости сообщил источник в турецком правительстве.

«Поток туристов из России продолжается, россияне вновь станут лидерами. Этот вопрос обсуждается отраслевыми ассоциациями совместно с правительством», – отметил собеседник агентства.

Как отмечает агентство, турпоток из РФ в Турцию в первом полугодии 2026 года вырос на 1,4 % и составил 2,6 млн человек.

До этого отельер в Бодруме Исмаил Карагюль сообщил, что в Турции обсуждают возможные изменения в системе «все включено», которые не привели бы к потере иностранных туристов, прежде всего россиян. По его словам, речь идет о модернизации действующей модели, включая более гибкие пакеты услуг и расширение возможностей для отдыхающих за пределами отелей.

Президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу отмечал, что система «все включено» в отелях привела к тому, что туристы почти не выходят из гостиниц и постоянно едят. Устаоглу считает, что такое поведение отдыхающих не только плохо сказывается на их здоровье, но и мешает полноценному раскрытию туристического потенциала страны.

Ранее стало известно, что российские туристы изменили тип отдыха в Турции.

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