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Бизнес

Россия заработала на сухарях и гренках десятки миллионов долларов

«Агроэкспорт»: РФ с января по июнь экспортировала сухари и гренки на $25 млн
Shutterstock

Россия нарастила экспорт сухарей и гренок в период с января по июнь текущего года. Эту информацию «Агроэкспорта» процитировал «Интерфакс».

В натуральном выражении поставки увеличились на 9%, а деньгах — на 19%. Всего было экспортировано 8,7 тыс. тонн этой продукции на сумму, которая превысила $25 млн.

Главными покупателями сухарей и гренок стали Казахстан и Белоруссия, которые потратили свыше $14,7 и 4,6 млн соответственно. В Киргизию было продано этой продукции на $1,3 млн, а в Таджикистан — более чем на $737 тыс. Экспорт в Азербайджан достиг $566 тыс.

В этом году впервые с 2021-го российские сухари и гренки купила Ливия.

До этого сообщалось, что Россия за первые пять месяцев текущего года поставила на внешние рынки 104 тыс. тонн молочной продукции, увеличив показатель на 14% по сравнению с тем же периодом 2025 года. Из материала следует, что общая стоимость экспортированной молочной продукции составила $245 млн (около 19,1 млрд рублей).

Ранее Россия нарастила экспорт газа в Европу.

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