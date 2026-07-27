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Россия нарастила поставки молочной продукции за рубеж

«Агроэкспорт»: экспорт молочной продукции из России в январе–мае вырос на 14%
StockphotoVideo/Shutterstock/FOTODOM

Россия за первые пять месяцев текущего года поставила на внешние рынки 104 тыс. тонн молочной продукции, увеличив показатель на 14% по сравнению с тем же периодом 2025 года. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Агроэкспорта».

Из материала следует, что общая стоимость экспортированной молочной продукции составила $245 млн (около 19,1 млрд рублей). В январе—мае прошлого года Россия поставила за рубеж молочную продукцию, общая стоимость которой оказалась на 19% ниже.

В этом году самую большую прибыль — 28% от общей суммы — принесли творог и сыр. Еще 23% пришлись на кисломолочные продукты, 15% — на мороженое, 10% — на молоко и сливки.

Основными импортерами российской молочной продукции стали Казахстан, Белоруссия и Узбекистан. Также аналитики обратили внимание на 10-кратный рост экспорта в Тунис и двукратный рост экспорта в Египет.

С 27 июля в России начинают действовать ограничения на ввоз молочной продукции из Армении. Россельхознадзор принял соответствующее решение на основе результатов проверки молокоперерабатывающих предприятий республики, проведенной с 14 по 21 июля. Специалисты установили, что компании использовали молоко от зараженного поголовья.

Ранее была названа крупнейшая молочная компания в России.

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