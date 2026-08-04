Россиян предупредили о риске разрыва колеса машины летом

Летом из-за давления колесо машины может разорваться. Об этом «Газете.Ru» заявил автоэксперт Газпромбанк Автолизинга Евгений Липовицкий. Он рассказал, как правильно эксплуатировать автомобильные шины в жару.

«По законам физики газ сжимается на холоде и расширяется от жары, поэтому жарким летом давление в колесах растет. Дополнительно шины прогреваются от трения с дорогой тем сильнее, чем выше скорость и активнее езда. В таких условиях грыжи и глубокие трещины больше 2 мм могут стать причиной разрыва колеса, так как частично нарушается целостность его структуры.

На высокой скорости шины работают под увеличенной нагрузкой. В них растут вибрации, увеличивающие локальный нагрев, а также центробежная сила, постоянно стремящаяся растянуть покрышку и «оторвать» ее от обода», — отметил Липовицкий.



Проверять давление в колесах и состояние резины нужно каждые две недели, а также перед каждой большой поездкой, после сезонной замены колес, во время сильных температурных перепадов или после долгой стоянки, призвал эксперт. По его словам, проверять давление нужно «на холодную», когда автомобиль успел постоять несколько часов. Липовицкий призвал не забывать про запаску, которая тоже должна быть в норме. Оптимальное давление в шинах рассчитывается производителем для каждой модели отдельно, уточнил эксперт. Кроме инструкции к автомобилю, информацию о накачке обычно дублируют в технической табличке на внутренней стороне лючка бензобака или в проеме водительской двери, сказал Липовицкий. Несоблюдение этих рекомендаций одинаково плохо сказывается на управлении автомобилем, замедляя его реакции на руль, добавил эксперт.



«Пониженное давление приводит к чрезмерному износу резины, повышенному расходу топлива и склонности автомобиля к аквапланированию. Перекачанные колеса передают повышенную нагрузку на подвеску от дороги, из-за них увеличивается тормозной путь и выше шанс прокола», — предупредил Липовицкий.



По его словам, шины без повреждений не нуждаются в стоянках «для охлаждения» даже во время долгих поездок по жаре. Если есть сомнения в их состоянии, достаточно обычных остановок на еду и заправку, посоветовал эксперт. Гораздо важнее в этом случае соблюдать скоростной режим в пределах 100-120 км/ч, заключил Липовицкий.

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