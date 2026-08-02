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Автомобили

Россиянам объяснили, почему превышение скорости не поможет приехать быстрее

ГИБДД Казани: превышение скорости не поможет доехать намного быстрее
Ferrari

Автомобилист, который превышает скорость на 10 км/ч, думая, что доедет до места намного быстрее, ошибается. При разнице скоростей между 110 и 120 км/ч на дистанции в 10 км выигрыш составит 30 секунд. Об этом сообщает Telegram-канал «ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ КАЗАНИ».

При скорости в 110 км/ч автомобиль проходит один км пробега за порядка 33 с, а при скорости в 120 км/ч — за примерно 30 с. Но на более высокой скорости автомобилист чаще упирается в более медленные машины, чаще перестраивается и чаще тормозит, а потому больше рискует и нервничает, отмечают авторы публикации.

До этого мужчина на моноколесе совершил кульбит, пытаясь обогнать Mercedes, и это попало на видео.

На кадрах видно, что мужчина и водитель автомобиля Mercedes будто соревнуются в скорости. В определенный момент водитель моноколеса ускоряется и решает проехать между автобусом и автомобилем Subaru. Водитель универсала, не увидев пользователя СИМ, начал перестроение, в результате чего произошло ДТП.

Ранее выехавший на красный сигнал светофора велокурьер протаранил легковушку.

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