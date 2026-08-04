Стало известно, сколько доллар будет стоить в сентябре

В сентябре доллар будет стоить более 80 рублей, спрогнозировала для «Газеты.Ru» управляющий активами, кандидат экономических наук, преподаватель Института международных экономических связей Ирина Ахмадуллина.

«Я не жду сильной девальвации рубля к осени. Действовать будет совокупность факторов: сальдо торгового баланса, реализация бюджетного правила, а также денежно-кредитные условия. При сохранении жесткой политики ЦБ и умеренного восстановления импорта резкое ослабление рубля кажется мне маловероятным сценарием. Ключевой фактор — это операции в рамках реализации бюджетного правила. С 7 июля по 6 августа чистые покупки валюты составят 4,8 млрд рублей в день. То есть до конца сентября рынок продолжит жить в режиме регулярных валютных операций, а объемы будут пересматриваться каждый месяц после публикации Минфином новых параметров», — отметила Ахмадуллина.

По ее словам, для большинства инвесторов более рациональным выглядит диверсифицированный подход: пока реальные ставки в рублях остаются высокими, рублевые инструменты продолжают выглядеть привлекательно. При этом часть долгосрочных накоплений имеет смысл держать в валютных активах как элемент защиты от девальвации, сказала экономист. Она предупредила, что в долларе тоже есть инфляция, около 4%. Поэтому для защиты покупательной способности целесообразно покупать валютные облигации, там доходность 7–8% в валюте, считает Ахмадуллина.

Она добавила, что оптимальная структура портфеля, где цель — сохранить капитал и защитить его от инфляции, выглядит так: депозит в банке — 20% для стабильности; 30% рублевых облигаций федерального займа с доходностью от 16% для защиты капитала и возможной выгоды от цикла снижения ставки; 40% — валютные облигации с доходностью от 6% для сохранения покупательной способности; и 10% — в золоте в биржевых фондах, чтобы в период рецессии на рынке была возможность усреднять позиции по выгодным ценам.

По данным Investing.com, 5 августа доллар стоил более 80 рублей.

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