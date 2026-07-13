Россиянам рассказали, зачем держать в долларах 50% сбережений

Для граждан главный вопрос — не сколько долларов купить, а какие есть цели. 30–50% в долларах имеет смысл держать для долгосрочных накоплений, например для зарубежных целей, заявил «Газете.Ru» глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.

«Для тех, кто хочет защитить часть накоплений от курсовых рисков, разумным ориентиром может быть 20–30% сбережений в иностранной валюте или валютных инструментах. Для долгосрочных накоплений, особенно при наличии зарубежных целей, доля может быть выше — 30–50%. Более высокая доля, вплоть до 70% и выше, оправдана прежде всего тогда, когда у человека значительная часть будущих расходов, обязательств или жизненных планов связана с зарубежными рынками. Если человек планирует поездки за рубеж, обучение, лечение или крупные покупки, завязанные на импорт, валютный резерв должен быть сопоставим с будущими валютными расходами, например на 6–12 месяцев вперед», — отметил Катырин.



По его словам, сейчас большинство прогнозов исходит из того, что рубль в 2027 году может умеренно ослабнуть: по макроопросу Банка России, средний курс доллара в 2027 году ожидается на уровне 86,2 рубля, Минэкономразвития дает близкую оценку — 87,4 рубля. Консенсус-прогноз ВШЭ по курсу на конец 2027 года — около 91 рубля за доллар, добавил Катырин. То есть базовая аналитическая картина не предполагает резкого скачка курса доллара, но закладывает постепенное ослабление рубля.



Очевидно, что в 2027 году на привлекательность валютных сбережений будут сильнее всего влиять ситуация на топливном рынке, бюджетная политика, ключевая ставка, санкционные и расчетные ограничения, заключил Катырин.

Ранее стало известно, сколько доллар будет стоить в третьем квартале.