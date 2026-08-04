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Бизнес

Россиянам пообещали снижение ставок по ипотеке в 2027 году

Экономист Кузнецова допустила снижение ставок по ипотеке до 12% в 2027 году
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Ставки по рыночной ипотеке могут снизиться до 12–15% в 2027 году, спрогнозировала для «Газеты.Ru» экономист, инвестиционный советник из реестра ЦБ Юлия Кузнецова.

«Ситуация со ставками по рыночной ипотеке станет заметно лучше, если инфляция приблизится к цели ЦБ, а ключевая ставка уйдет к более комфортным уровням. Макроэкономический опрос Банка России показывает, что аналитики ожидают среднюю ключевую ставку около 14,1% в 2026 году и около 10,6% в 2027 году. Если этот сценарий реализуется, рыночная ипотека в 2027 году может постепенно перейти в диапазон 12–15% годовых. Но это не гарантия, а сценарий при условии дальнейшего охлаждения инфляции и отсутствия новых шоков», — отметила Кузнецова.

По оценке эксперта, на 1 июля 2026 года средневзвешенные ставки по рыночной ипотеке составляют около 18,7% на первичном и вторичном рынках, а рефинансирование — около 18,3%.

По ее словам, ипотечная ставка зависит не только от ключевой ставки — на нее влияют стоимость привлечения денег для банков, ставки по депозитам, доходность ОФЗ, риск невозврата, качество заемщиков, уровень просрочки, требования к капиталу, конкуренция между банками и ситуация на рынке недвижимости. Банк выдает ипотеку на 15–25 лет, поэтому он закладывает в ставку не только сегодняшнюю ключевую ставку, но и ожидания по инфляции, рискам и стоимости денег на длинном горизонте, подчеркнула экономист.

Она добавила, что банки не хотят снижать ипотечные ставки слишком быстро, пока не уверены, что цикл смягчения денежно-кредитной политики устойчивый. Если ставка ЦБ снизится на одном заседании, а затем регулятор возьмет паузу или снова ужесточит риторику, банк окажется с длинным ипотечным портфелем, выданным по слишком низкой ставке, пояснила Кузнецова. Поэтому ипотека обычно реагирует на снижение ключевой ставки с лагом, а не мгновенно, заключила экономист.

Ранее россиянам назвали ставки по ипотеке в конце 2026 года.

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