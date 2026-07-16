Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Бизнес

Россиянам пообещали снижение ставок по ипотеке

Экономист Кузнецова: ставки по рыночной ипотеке до конца года снизятся до 16%
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Массовое снижение ставок по рыночной ипотеке начнется не раньше второй половины 2026 года, и то при условии, что ЦБ продолжит цикл снижения ключевой ставки, инфляционные ожидания не разгонятся, а банки увидят снижение стоимости фондирования. Такой прогноз «Газете.Ru» дала экономист, инвестиционный советник из реестра ЦБ Юлия Кузнецова. По ее оценке, до конца года ставки по жилищным кредитам снизятся до 16%.

«Пока ипотека остается дорогим продуктом: на 1 июля 2026 года, средневзвешенные ставки по рыночной ипотеке составляют около 18,7% на первичном и вторичном рынке, а рефинансирование — около 18,3%. Это уже ниже уровней начала года, но все еще очень высоко для массового спроса. До конца 2026 года я бы ожидала постепенного снижения средних ставок по рыночной ипотеке в диапазон примерно 16–17,5% годовых при базовом сценарии», — отметила Кузнецова.

По ее словам, если ЦБ будет снижать ставку быстрее, рынок может увидеть отдельные предложения ближе к 15–16%, но это, скорее всего, будут лучшие условия для качественных заемщиков — с высоким первоначальным взносом, подтвержденным доходом, зарплатным проектом, хорошей кредитной историей и низкой долговой нагрузкой.

Кузнецова добавила, что массовая ипотека для широкого круга заемщиков, вероятнее всего, останется дороже.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще брать нельготную ипотеку.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Наказание за срыв урока и возвращение оценок за поведение. Что изменится в школах с 1 сентября
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!