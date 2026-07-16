Россиянам пообещали снижение ставок по ипотеке

Массовое снижение ставок по рыночной ипотеке начнется не раньше второй половины 2026 года, и то при условии, что ЦБ продолжит цикл снижения ключевой ставки, инфляционные ожидания не разгонятся, а банки увидят снижение стоимости фондирования. Такой прогноз «Газете.Ru» дала экономист, инвестиционный советник из реестра ЦБ Юлия Кузнецова. По ее оценке, до конца года ставки по жилищным кредитам снизятся до 16%.

«Пока ипотека остается дорогим продуктом: на 1 июля 2026 года, средневзвешенные ставки по рыночной ипотеке составляют около 18,7% на первичном и вторичном рынке, а рефинансирование — около 18,3%. Это уже ниже уровней начала года, но все еще очень высоко для массового спроса. До конца 2026 года я бы ожидала постепенного снижения средних ставок по рыночной ипотеке в диапазон примерно 16–17,5% годовых при базовом сценарии», — отметила Кузнецова.

По ее словам, если ЦБ будет снижать ставку быстрее, рынок может увидеть отдельные предложения ближе к 15–16%, но это, скорее всего, будут лучшие условия для качественных заемщиков — с высоким первоначальным взносом, подтвержденным доходом, зарплатным проектом, хорошей кредитной историей и низкой долговой нагрузкой.

Кузнецова добавила, что массовая ипотека для широкого круга заемщиков, вероятнее всего, останется дороже.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще брать нельготную ипотеку.