В сфере строительства в РФ выросла задолженность по зарплате

«Ъ»: задолженность по зарплате в строительных компаниях выросла в два раза

Задолженность по зарплате в российских строительных компаниях выросла в два раза. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росстата.

«Официальная задолженность российских стройкомпаний по зарплате по итогам июня составила 1,46 млрд руб.», — говорится в публикации.

Авторы подчеркивают, что данный показатель вдвое превысил прошлогодний.

По словам гендиректора ГК «Смарт Инжинирс» Хусейна Плиева, проблема кроется в высоком уровне дебиторской задолженности — заказчик оплачивает работы с опозданием, тем самым у исполнителей возникают кассовые разрывы по всей цепочке. В результате выплата заработной платы задерживается.

Как напомнил президент Национального объединения строителей Антон Глушков, стоимость заемных средств остается высокой. Также банки нередко отказывают строительным компаниям в кредитах, поэтому они не могут оперативно выполнять свои обязательства.

Накануне основатель транспортно-строительной компании ООО «Капитал» Рамиль Хакимзянов рассказал, что снижение доходов предпринимателей выглядит вполне закономерным. Экономические факторы складываются против бизнеса: кредиты остаются дорогими, рынки — нестабильными. Расходы продолжают расти: дорожают топливо, материалы, обслуживание техники, сотрудники ожидают индексации зарплат.

Ранее экономист рассказал, какой бизнес не стоит даже пробовать открывать в 2026 году.