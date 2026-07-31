Экономист рассказал, какой бизнес не стоит даже пробовать открывать в 2026 году

Экономист Спицын: в классический «голый» общепит сейчас нет смысла вкладываться

Некоторые отрасли малого бизнеса сейчас находятся в зоне наибольшего риска, и вкладываться туда не стоит. О них «Газете.Ru» рассказал Дмитрий Спицын, кандидат экономических наук, владелец агентства PROF COMMERCE по работе с магазинами на маркетплейсах.

По словам эксперта, сейчас не стоит идти в классический «голый» общепит, особенно в дорогие концептуальные заведения без понятной экономики. Они сейчас сильно проседают.

«Также не стоит заходить в обычные капсульные БАДы — банки с порошками и таблетками. Эту нишу могут подсунуть крупные компании с большим бюджетом на маркетинг, и новичку там делать нечего», — объяснил он.

Эксперт выделяет несколько факторов, почему эти ниши уязвимы.

«Во-первых, люди меняют модель потребления: пить БАДы в таблетках уже никто не хочет, это прошлый век. Во-вторых, в общепите высокая стоимость входа и чувствительность к трафику. В-третьих, себестоимость сильно растет. Те, кто не успел перестроиться, уходят с рынка», — предупредил эксперт.

При этом Спицын рекомендует три направления, к которым, наоборот, стоит присмотреться.

Первое — производство, особенно швейное. Из-за пошлин и рисков закрытия границ производиться в Китае становится дорого и нестабильно. Многие селлеры возвращаются в Россию, что дало второе дыхание локальным фабрикам.

«Важно: перед вложениями нужно найти клиентов, определить сбыт и просчитать экономику», — пояснил он.

Второе — медицина. Все, что связано с чекапами, профилактикой, продлением жизни, медицинским оборудованием для частных клиник, — рынок растет.

«В связи со старением населения и трендом на долгую жизнь — это перспективное направление», — считает экономист.

Третье — суперфуды, или еда, обогащенная БАДами. Люди не хотят пить добавки по старинке, а вот кофе с протеиновым молоком, шоколад с ежовиком заходят отлично. Это та же добавка, но через вкусную упаковку.

«В малый бизнес идти можно, но начинать надо с поиска клиентов и проверки экономики, особенно в производстве», — резюмирует Дмитрий Спицын.

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