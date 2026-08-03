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Бизнес

В правительстве Монголии объявили об ограничениях продажи бензина

Глава минпрома Монголии: в Улан-Баторе начали продавать бензин по номерам машин
Константин Михальчевский/РИА Новости

В Улан-Баторе введены ограничения на продажу топлива. Об этом сообщает MNB со ссылкой на министра промышленности и минеральных ресурсов Монголии Ганболдына Дамдинняма.

Топливо будут продавать в зависимости от четности номерных знаков автомобилей, а разовая покупка ограничена суммой 50 тысяч тугриков ($14). Ограничения продлятся до 15 августа.

Министр заявил, что власти ведут переговоры с Китаем, Сингапуром и Южной Кореей об увеличении поставок. С Сеулом уже достигнута договоренность о ежемесячных поставках 10 тысяч тонн авиационного топлива и 20 тысяч тонн бензина АИ-92.

«Мы приносим извинения за сложившуюся ситуацию. За последние 30-40 лет такого не случалось. Мы ведем переговоры со всеми возможными странами мира. Казахстан отказался, сейчас ведем переговоры с Китаем и Сингапуром, а с Южной Кореей уже достигли соглашения», — сказал Дамдинням.

Министр напомнил, что правительства предыдущих лет ставили цель создать стратегический запас топлива на 3-6 месяцев, но так и не реализовали ее.

В 2025 году в стране был принят специальный закон о топливе, по которому ведется строительство 22 хранилищ общей емкостью 300 тысяч тонн. Мощности для хранения 150 тысяч тонн планируется ввести в эксплуатацию до конца года.

Ранее в России рухнули продажи канистр для топлива.

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