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Бизнес

В России в обращении появятся серебряные монеты с редкими животными

Банк России 4 августа выпустит в обращение три монеты из серии «Красная книга»
Банк России

Банк России 4 августа выпустит в обращение три памятные серебряные монеты из серии «Красная книга» номиналом 2 рубля. Об этом говорится на сайте регулятора.

Серию пополнят монеты с изображением Кавказской лесной кошки, Очковой гаги и Ушастой круглоголовки. Серебряные монеты 925-й пробы выполнены в форме круга, масса драгоценного металла — 15,55 г. Тираж монет составит пять тысяч штук каждая.

ЦБ начал выпускать монеты серии «Красная книга» с 1922 года. Они посвящены редким представителям флоры и фауны, находящимся под защитой государства. На данный момент в серии выпущено 82 монеты.

До этого сообщалось о планах Банка России выпустить в 2026–2028 годах обновленные банкноты номиналом 500, 50 и 10 рублей с новым дизайном. Банкноты будут модернизироваться для борьбы с фальшивомонетничеством и получат усиленные защитные элементы и улучшенные потребительские характеристики. Одновременно регулятор стремится к единому стилю всех номиналов, сохранению преемственности цветовой гаммы и удобству распознавания как людьми, включая слабовидящих, так и автоматическими устройствами.

Ранее ЦБ представил новую банкноту 1000 рублей.

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