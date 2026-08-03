Юрист объяснил, как самозанятым россиянам избежать блокировки счетов

Максимальный доход самозанятых в России определён на уровне 2,4 млн рублей – финансовые операции выше этого порога могут квалифицировать как незаконное предпринимательство. Как минимум, у человека могут запросить документы о происхождении средств, а банки, которые отслеживают подозрительные операции, могут блокировать счета, предупредил юрист Алексей Сергеев, слова которого приводит Tsargrad.tv.

Специалист напомнил, что за частыми переводами и крупными суммами ведётся контроль в рамках норм, действующих уже несколько лет. В том числе банки передают в ФНС данные о частых переводах от разных лиц по запросу ведомства, а также отслеживают подозрительные операции, чтобы при необходимости заблокировать счет в целях безопасности. На этом фоне у клиентов могут запросить документы о происхождении средств при переводах более 600 тыс. рублей.

В случае с самозанятыми речь идёт о максимальной сумме в 2,4 млн рублей. Если физлицо превышает установленный порог, это могут расценить как незаконное предпринимательство. В этом случае, по словам юриста, человеку доначислят НДФЛ 13 %. Кроме того, ему может грозить штраф в 20 % от неуплаченной суммы и пени. Таким образом, если доходы самозанятого превышают указанный порог, нужно регистрировать ИП, подчеркнул Сергеев.

Помимо банковских операций, ФНС контролирует вопросы трудовых отношений, которые нельзя заменять на гражданско-правовые. Это, в частности, распространяется на ситуации, когда человек регулярно получает выплаты от одного заказчика, являясь, по сути, штатным сотрудником.

Юрист посоветовал при регулярном доходе оформлять самозанятость или ИП, чтобы избежать проблем, а при получении крупных переводов от родственников оформлять их как договор дарения, который не облагается налогом.

«ФНС не следит за каждым переводом в реальном времени. Но если банк видит регулярные поступления, он может заблокировать счёт по 115-ФЗ и запросить объяснения. А дальше – передать данные в налоговую», — пояснил юрист, добавив, что на любой крупный перевод лучше иметь подтверждающий документ во избежание недоразумений.

До этого в России предложили изменить механизм блокировок банковских счетов на фоне роста числа ограничений. В исследовании профсоюза работников платформенной экономики «Новый труд» отмечается, что за последние два года в социальных сетях появились свыше 81 тыс. постов о блокировках счетов, в 2026 году их число увеличилось на 93 %. В профсоюзе призвали создать для физических лиц и самозанятых систему оценки рисков – «светофор» – по аналогии с уже действующей для бизнеса.

Ранее ФНС опровергла блокировку счетов без решения суда.