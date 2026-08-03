Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Бизнес

В России предложили изменить правила блокировок банковских счетов

Профсоюз работников предложил пересмотреть правила блокировок банковских счетов
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В России предложили изменить механизм блокировок банковских счетов на фоне роста числа ограничений. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на исследование профсоюза работников платформенной экономики «Новый труд».

Отмечается, что за последние два года в социальных сетях появились свыше 81 тыс. постов о блокировках счетов. В 2026 году их число увеличилось на 93%. В апреле 2026 года россияне увеличили объем наличных денег в обращении на 607 млрд рублей, что авторы связывают с большим количеством блокировок.

Большинство ограничений в кредитных организациях объяснили подозрением в мошенничестве (34,8%) или отмыванием денежных средств (32%). В 17,4% случаев банки не указали причину. В профсоюзе призвали создать для физических лиц и самозанятых систему оценки рисков — «светофор» — по аналогии с уже действующей для бизнеса.

Также профсоюз предлагает ввести обязательную маркировку блокировок, принятых с участием искусственного интеллекта.

Ранее в ЦБ РФ заявили о росте количества жалоб россиян на банки.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как правильно заводить полезные контакты в 2026 году и чего от них ждать? Гайд по нетворкингу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!