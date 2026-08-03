В России предложили изменить правила блокировок банковских счетов

В России предложили изменить механизм блокировок банковских счетов на фоне роста числа ограничений. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на исследование профсоюза работников платформенной экономики «Новый труд».

Отмечается, что за последние два года в социальных сетях появились свыше 81 тыс. постов о блокировках счетов. В 2026 году их число увеличилось на 93%. В апреле 2026 года россияне увеличили объем наличных денег в обращении на 607 млрд рублей, что авторы связывают с большим количеством блокировок.

Большинство ограничений в кредитных организациях объяснили подозрением в мошенничестве (34,8%) или отмыванием денежных средств (32%). В 17,4% случаев банки не указали причину. В профсоюзе призвали создать для физических лиц и самозанятых систему оценки рисков — «светофор» — по аналогии с уже действующей для бизнеса.

Также профсоюз предлагает ввести обязательную маркировку блокировок, принятых с участием искусственного интеллекта.

Ранее в ЦБ РФ заявили о росте количества жалоб россиян на банки.