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Бизнес

Министр труда Германии рассказала о катастрофе с бюджетом страны

Министр труда ФРГ Бас признала катастрофической ситуацию с бюджетом страны
Michael Sohn/AP

Ситуация с бюджетом в Германии является катастрофической. Об этом заявила министр труда страны и председатель Социал-демократической партии (СДПГ) Барбель Бас в интервью ZDF.

«Мы окружены несколькими войнами. У нас катастрофическая ситуация с бюджетом, и технологически мы больше не являемся лидерами во многих областях», — сказала она.

По словам политика, перечисленные проблемы не исчезнут даже в случае победы оппозиции. При этом министр признала, что представители ее партии, работая в правительстве, вынуждены идти на многие компромиссы.

Глава СДПГ признала, что правительству не удалось реализовать запланированное повышение налога на богатство, а в пенсионной реформе пришлось отступить от предвыборных обещаний.

На прошлых выборах партия потеряла 720 тысяч голосов в пользу правой «Альтернативы для Германии». Согласно опросу INSA, рейтинг социал-демократов опустился на четвертое место. Бас заявила, что партия работает над новой базовой программой, однако конкретных шагов по выходу из кризиса пока не сформулировано.

Ранее Германия потребовала сократить предложенный общеевропейский бюджет.

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