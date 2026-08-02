Стал известен хитрый план болезненного удара Ирана по администрации США

NYT: Иран попытается нанести США удар за счет роста цен на топливо к выборам

Иран рассчитывает нанести экономический удар по США, спровоцировав рост цен на нефть и топливо перед ноябрьскими промежуточными выборами. Об этом пишет американское издание The New York Times.

Средняя цена дизеля в США превысила $5 за галлон, что на 33% выше показателей на момент начала войны на Ближнем Востоке. При этом в некоторых штатах этот вид топлива еще дороже: например, в Калифорнии он стоит примерно $5,50 за галлон.

Рост цен на топливо создает серьезные проблемы для нынешней администрации США в преддверии ноябрьских промежуточных выборов, которые, как ожидается, станут решающим референдумом по оценке деятельности Белого дома. Экономическая нестабильность остается главной темой для беспокойства многих американских избирателей.

По данным Бюро статистики труда, опубликованным во вторник, рост потребительских цен в июне замедлился из-за падения стоимости нефти, но инфляция по-прежнему составляет 3,5%, что выше показателей аналогичного периода прошлого года.

Помимо роста цен на нефть, вызванного войной на Ближнем Востоке, на ценовое давление влияют и другие факторы. Многие американские нефтеперерабатывающие заводы работают на полную мощность при низких запасах топлива. Кроме того, наблюдается повышенный спрос на бензин в связи с сезоном летних отпусков и активных поездок.

Ранее мировые цены на нефть упали после приостановки ударов США по Ирану.