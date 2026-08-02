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Бизнес

Аналитик из США предупредил о риске обвала рынка из-за «пузыря» вложений в ИИ

WSJ: триллионные инвестиции в ИИ могут оказаться «пузырем» и обвалить рынок
Shutterstock

Мировые расходы на дата-центры к 2030 году могут достичь $7 трлн, что несет риски для экономики и угрожает образованием «пузыря», который может лопнуть. Об этом пишет ведущий обозреватель The Wall Street Journal Джеймс Макинтош.

По оценкам McKinsey & Company, при недостаточном росте производительности вложения в ИИ не окупятся, и это создаст угрозу финансовой системе.

Как отмечает обозреватель, рано или поздно случится масштабный обвал, который потянет за собой весь рынок, но пока откат котировок акций ИИ-компаний компенсируется ростом в других секторах. В качестве примера он приводит локальный кризис на рынке чипов памяти, который раздулся и лопнул за четыре месяца: в июне акции Samsung и SK Hynix — двух ведущих мировых производителей чипов памяти — обвалились более чем на 12%, потянув за собой весь фондовый рынок Южной Кореи.

Лопание гигантских «пузырей» часто оборачивалось катастрофой для экономики, напоминает WSJ. Незначительные локальные «пузыри» последних лет не подорвали роста, поскольку не финансировались за счет заемных средств. Когда они лопались, инвесторы теряли деньги, но финансовая система оставалась устойчивой.

Ранее Amazon инвестировала десятки миллиардов в ИИ-компанию OpenAI.

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