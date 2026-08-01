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Бизнес

Amazon инвестировала десятки миллиардов в ИИ-компанию OpenAI

FT: Amazon инвестировал $50 млрд в разработчика искусственного интеллекта OpenAI
Global Look Press

Американский онлайн-ритейлер Amazon инвестировал $50 млрд в разработчика искусственного интеллекта (ИИ) OpenAI. Об этом пишет газета Financial Times.

По данным издания, Amazon завершила инвестиции в OpenAI, получив около 5% доли в разработчике ChatGPT. Первый транш ($15 млрд) был сделан в феврале, а остальные $35 млрд компания перечислила, несмотря на то, что оговоренные условия не были выполнены.

Эти вложения укрепляют коммерческое партнерство в сфере облачных сервисов и чипов, а также дают OpenAI средства для дорогостоящего обучения новых моделей, позволяя конкурировать с другими лабораториями. Сделка стала возможна после того, как OpenAI пересмотрела контракт с Microsoft, открыв доступ для других облачных провайдеров, включая AWS.

Amazon является одним из крупнейших мировых онлайн-ритейлеров, работающий в США, Канаде, Китае, Бразилии, Японии и Европе. Его интернет-магазин был запущен в июле 1995 года. У компании есть облачное подразделение AWS и проект спутниковой связи Leo.

OpenAI — разработчик чат-бота ChatGPT, который после запуска в конце ноября 2022 года менее чем за неделю привлек первый миллион пользователей. Стартап был основан в 2015 году при участии Илона Маска, который позже вышел из проекта.

Ранее стало известно, что Google, Microsoft, Amazon, Meta (признана в России экстремистской и запрещена) и Oracle накопили скрытых долгов на $1,65 трлн.

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