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Бизнес

Минфин Японии намерен бороться с падением иены вместе с США

Reuters: США и Япония впервые за 15 лет провели валютную интервенцию
Reuters

Глава министерства финансов Японии Сацуки Катаяма 3 августа должен объявить, что Токио и Вашингтон впервые за 15 лет провели совместную валютную интервенцию с целью остановить падение иены. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на источники в японском правительстве.

По данным источников на рынке ценных бумаг, власти Японии и США провели ряд операций по скупке иены. Меры, как они считают, должны укрепить курс японской валюты, которая в данный момент достигла самого низкого с 1986 года уровня по отношению к американской валюте.

Основной причиной этого разрыва является увеличение разницы между ключевыми ставками в Соединенных Штатах и Японии. Несколько дней назад Банк Японии решил сохранить ставку на уровне 1%. Федеральная резервная система США в это же время придерживается более жесткой кредитно-денежной политики.

До этого Федеральная резервная система (ФРС) США отказалась спасать индустрию криптовалюты, если наступит финансовый кризис.

Ранее в США пообещали новому главе ФРС быть независимым.

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