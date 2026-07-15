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Бизнес

ФРС отказалась спасать криптовалюту при наступлении кризиса

Глава ФРС Уорш заявил, что не будет спасать криптовалюту при финансовых кризисах
Dado Ruvic/Reuters

Федеральная резервная система (ФРС) США не будет спасать индустрию криптовалюты, если наступит финансовый кризис. Об этом заявил глава ведомства Кевин Уорш в ходе слушаний в комитете по финансовым службам палаты представителей конгресса США, передает РИА Новости.

«Мы сделаем все от нас зависящее для того, чтобы смягчить чрезвычайные риски. Однако, когда и если они наступят, мы хотим быть в таком положении, чтобы нам не приходилось никого спасать, в том числе и криптоиндустрию», — сказал глава ФРС.

2 июля портал GuruFocus сообщил, что курс биткоина опустился до минимального уровня за последние 21 месяц. В ходе торгов в Азии стоимость главной криптовалюты снижалась на 1,5%, до $57 742 – это самый низкий показатель с 17 сентября 2024 года. Позже на торгах в Нью-Йорке биткоин частично отыграл падение, поднявшись примерно до $58 860.

Одной из причин снижения стали ожидания сохранения жесткой денежно-кредитной политики в США. Представители Федеральной резервной системы (ФРС) продолжают заявлять о необходимости борьбы с инфляцией, что усиливает интерес инвесторов к активам с доходностью и снижает привлекательность криптовалют.

Ранее в США пообещали новому главе ФРС быть независимым.

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