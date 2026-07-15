ФРС отказалась спасать криптовалюту при наступлении кризиса

Глава ФРС Уорш заявил, что не будет спасать криптовалюту при финансовых кризисах

Федеральная резервная система (ФРС) США не будет спасать индустрию криптовалюты, если наступит финансовый кризис. Об этом заявил глава ведомства Кевин Уорш в ходе слушаний в комитете по финансовым службам палаты представителей конгресса США, передает РИА Новости.

«Мы сделаем все от нас зависящее для того, чтобы смягчить чрезвычайные риски. Однако, когда и если они наступят, мы хотим быть в таком положении, чтобы нам не приходилось никого спасать, в том числе и криптоиндустрию», — сказал глава ФРС.

2 июля портал GuruFocus сообщил, что курс биткоина опустился до минимального уровня за последние 21 месяц. В ходе торгов в Азии стоимость главной криптовалюты снижалась на 1,5%, до $57 742 – это самый низкий показатель с 17 сентября 2024 года. Позже на торгах в Нью-Йорке биткоин частично отыграл падение, поднявшись примерно до $58 860.

Одной из причин снижения стали ожидания сохранения жесткой денежно-кредитной политики в США. Представители Федеральной резервной системы (ФРС) продолжают заявлять о необходимости борьбы с инфляцией, что усиливает интерес инвесторов к активам с доходностью и снижает привлекательность криптовалют.

Ранее в США пообещали новому главе ФРС быть независимым.