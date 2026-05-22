Президент США пообещал новому главе ФРС быть независимым

Кевин Уорш приведен к присяге в качестве 17-го председателя Федеральной резервной системы США. Церемония прошла в Белом доме, где глава государства объявил, что хочет видеть нового главу ФРС «полностью независимым», передает CNBC.

«Я хочу, чтобы Кевин был полностью независимым. Я хочу, чтобы он был независимым и просто отлично выполнял свою работу. Не смотрите на меня, не смотрите ни на кого, просто делайте свое дело и делайте его отлично», — сказал президент США.

Уорш вступил в должность в напряженный для американской экономики момент: инфляция ускоряется на фоне ближневосточного конфликта, а президент регулярно критикует Федрезерв за нежелание быстро снижать ставки.

Новый председатель пообещал серьезные изменения, включая сокращение баланса в $6,7 трлн, новую систему анализа инфляции и пересмотр коммуникации с общественностью. Предыдущий глава ФРС Джером Пауэлл, чьи полномочия истекли 15 мая, остается членом совета управляющих до 2028 года.

