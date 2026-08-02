Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Бизнес

В Госдуме призвали бороться с бедностью за счет банков

Слуцкий призвал Минфин пустить сверхприбыль банков на борьбу с бедностью
Павел Бедняков/РИА Новости

Председатель Либерально-демократической партии России (ЛДПР) и глава ее думской фракции Леонид Слуцкий предложил частично передавать сверхприбыль банковской сферы на борьбу с бедностью в стране. Об этом сообщается в партийном Telegram-канале.

По словам Слуцкого, сверхприбыль банков следует тратить на повышение зарплат бюджетников и пенсий, а также на финансирование социальных программ. Депутат Госдумы считает, что таким образом российскую экономику можно будет стабилизировать без повышения налогов для населения, снизив напряженность в обществе.

Слуцкий подчеркнул, что «почти 10 миллионов россиян официально живут за чертой бедности», многочисленным пенсионерам приходится «экономить на самом необходимом», а врачам и учителям — нести «колоссальную нагрузку» на работе при «несоразмерно малой» зарплате.

При этом, отметил лидер ЛДПР, за один только прошлый год российские банки получили чистую прибыль в размере 3,5 трлн рублей.
По его словам, письмо с предложением перенаправить сверхприбыли банковского сектора в социальную сферу было направлено сегодня министру финансов РФ Антону Силуанову.

Год назад Слуцкий от имени ЛДПР выдвигал аналогичную инициативу. Тогда он подчеркивал, что российские банки извлекают сверхприбыль из своей деятельности за счет «непосредственного воздействия государственной политики».

Депутат также отмечал, что эти средства тратятся на премии, компенсации и «золотые парашюты» топ-менеджерам банков, причем суммы этих выплат существенно выше средней зарплаты по стране.

Ранее российские регионы стали брать значительно больше банковских кредитов.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Прививки от гепатита и очереди за питьевой водой. Что происходит в Тюмени из-за небывалого паводка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!