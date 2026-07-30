Российские регионы стали брать значительно больше банковских кредитов

Банковские кредиты российских регионов достигли максимального показателя с 2017 года. Об этом сообщает газета «Известия».

В июле нынешнего года объем кредитов, которые регионы привлекли у банков, составил 680 млрд рублей, что является максимумом за последние девять лет. В 2017 году общий размер заимствований достигал 808 млрд рублей. Затем заимствования значительно сократились и в 2024 году составляли всего 100 млрд рублей.

С декабря российские регионы взяли у банков 349 млрд рублей, что приблизило долю таких заимствований в структуре долга субъектов РФ к 20%. Почти половина всего объема коммерческого долга регионов, более 325 млрд рублей, пришлась на Кемеровскую, Архангельскую, Иркутскую, Нижегородскую и Мурманскую области. Значительная часть их доходов составляет добывающая и экспортная отрасли. При ухудшении внешней ситуации сокращаются поступления налога на прибыль и других доходных источников бюджета, поэтому регионы вынуждены больше брать в долг. Другие субъекты обращаются к банкам преимущественно для закрытия кассовых разрывов и замещения части федеральных кредитов.

По мнению экспертов, увеличение объема банковских кредитов еще не свидетельствует о начале долгового кризиса регионов, поскольку внимание следует обращать не только на размер, но и на структуру долга, сроки погашения и стоимость его обслуживания. В настоящее время закредитованность субъектов находится на безопасном уровне.

16 июля премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство страны списало часть задолженности по бюджетным кредитам девяти регионам на общую сумму более 8,3 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что правительство перенесет срок уплаты бюджетных долгов регионов.