Армению предупредили о риске потерять более 80% прибыли от экспорта абрикосов

Армения рискует потерять более 80% доходов от экспорта абрикосов, если остановятся их поставки на российский рынок. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные национальных статистических служб.

Продажи абрикосов из Армении носят сезонный характер. Ереван поставляет фрукты в другие страны в период с мая по сентябрь–октябрь.

В прошлом году республика заработала $12,2 млн (около 970 млн рублей) на экспорте абрикосов в другие государства. При этом РФ купила фрукты общей стоимостью $10,3 млн (более 818 млн рублей), обеспечив 83,9% прибыли Армении от продаж.

Также армянские абрикосы закупили Грузия, Белоруссия и Объединенные Арабские Эмираты. Первая страна потратила на них $540,6 тыс. (почти 43 млн рублей), вторая — $205,9 тыс. (более 16 млн рублей), третья — $62,9 тыс. (около 5 млн рублей).

Россельхознадзор в июне ограничил ввоз в страну косточковых плодов и винограда из Армении. Мера коснулась абрикосов, вишни, сливы, нектаринов, черешни, персиков и свежего винограда. В ведомстве пояснили, что решение было принято в связи с выявленными нарушениями поставок.

Ранее в РФ назвали незначительными поставки продуктов из Армении в ЕАЭС.