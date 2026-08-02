В Fesco сообщили о штатной работе после атаки на судно в Черном море

Транспортная группа Fesco (входит в «Росатом») продолжает работать в штатном режиме после инцидента с судном «Янина» в акватории Черного моря. Об этом заявили в пресс-службе компании.

Там отметили, что группа «выполняет все обязательства перед клиентами и партнерами». Кроме того, в компании подчеркнули, что ее основным приоритетом является обеспечение безопасности судоходства и экипажей, а также соблюдение интересов клиентов и партнеров.

В ночь на 1 августа два морских беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали теплоход «Янина» в Черном море. Судно, принадлежащее Fesco, затонуло. Членов экипажа спасли интернациональная команда судна Delphinus и вертолетчики Черноморского флота.

Глава «Росатома» Алексей Лихачев отметил, что теплоход «Янина» — «самый обычный мирный контейнеровоз». По его словам, судно находилось в международных водах и перевозило гражданскую продукцию — от замороженных продуктов до строительных и отделочных материалов. Лихачев назвал удар по теплоходу «пиратством и морским разбоем».

Ранее власти Казахстана осудили атаки ВСУ на нефтяные суда.