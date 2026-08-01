В Волгоградской области снова ограничили продажу топлива

В Волгоградской области сети автозаправок вновь ввели ограничения на продажу топлива. Об этом сообщили в региональном Комитете промышленной политики, торговли и ТЭК.

«В связи с резко возросшим спросом компании «ЛУКОЙЛ» и «Газпром» на АЗС временно ввели ограничения на отпуск топлива», — говорится в сообщении.

Уточняется, что за одну транзакцию отпускают 40 литров бензина. Кроме того, на АЗС «ЛУКОЙЛ» временно ограничили продажу дизельного топлива: в городской черте – 60 литров, на трассе – 200.

В комитете добавили, что на автозаправках «Газпрома» дизель продают без ограничений.

Президент РФ Владимир Путин ранее заверил, что сложности на топливном рынке носят временный характер и не повлияют на общую динамику экономики. По словам главы государства, несмотря на попытки извне дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе, ключевые отрасли продолжают работать устойчиво.

В начале июля проблемы с доступностью бензина и дизеля наблюдались почти во всех регионах РФ, десятки из них ввели ограничение на продажу топлива. В ряде субъектов РФ бензин отпускают только государственным службам, юрлицам или по топливным картам.

Ранее в Забайкалье отменили систему QR-кодов на АЗС.