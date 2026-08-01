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Бизнес

В Москве покажут сильнейшие стартапы из России и других стран

Алексей Катков: конкурентоспособность индустрии измеряется скоростью внедрения инноваций
Сбер

Московский стартап-саммит пройдет на территории умного города «СберСити» в столице 29 и 30 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба Сбера.

Ключевой идеей саммита станет трансформация пяти ключевых индустрий, среди которых медицина, образование, сельское хозяйство, строительство и умные устройства.

В рамках деловой программы участники в формате открытого диалога обозначат острые проблемы, с которыми сталкиваются инвесторы, бизнес и государство. На выставке заказчики смогут попробовать решения и заключить контракты, а инвесторы – предложить финансирование.

Также в рамках серии питч-шоу гостям покажут сильнейшие стартапы из России и других стран.

Кроме того, на саммите пройдет церемония вручения Технологической премии.

«Конкурентоспособность любой индустрии сегодня измеряется скоростью внедрения инноваций. Стартапы способны предложить крупному бизнесу и регионам именно то, что нужно: готовые, протестированные продукты, способные быстро интегрироваться в существующие процессы. Наша задача на саммите — превратить технологические тренды в реальные бизнес-кейсы для пяти фокусных отраслей», — рассказал старший вице-президент, директор Центра перспективных инвестиций Сбербанка Алексей Катков.

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