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Бизнес

Раскрыта причина изменения цен на маркетплейсах несколько раз за день

Киселев: цена на маркетплейсах может меняться в течение дня из-за спроса
Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Цена одного и того же товара на маркетплейсе может меняться несколько раз за день из-за работы алгоритмов динамического ценообразования. Об этом рассказал «Ленте.ру» ведущий специалист по операционной эффективности, управлению цепочками поставок и оптимизации масштабных бизнес-процессов в логистике и электронной коммерции Игорь Киселев.

Он пояснил, что алгоритмы анализируют спрос, цены конкурентов, остатки товаров на складах, условия доставки и другие параметры. Поэтому цена, которую покупатель видел утром, к вечеру может стать другой.

Эксперт также рассказал, что если товар начинают чаще просматривать, добавлять в корзину или заказывать, система может автоматически увеличить цену. При снижении спроса, наоборот, товар может подешеветь.

Чтобы не переплачивать, Киселев посоветовал не приобретать товары без необходимости сразу, сравнивать стоимость на нескольких площадках и смотреть на цену в течение дня. Если товар не нужен срочно, его можно добавить в корзину и подождать один-два дня: некоторые продавцы делают временную скидку.

Ранее россияне узнали, как маркетплейсы незаметно начинают выбирать вместо человека.

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