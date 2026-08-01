Расходы Украины в 2026 году выросли до 80% ВВП страны

Общий объем расходов Украины в 2026 году по состоянию на июль оценивается в $176,8 млрд. Это примерно на 60 млрд долларов превышает показатели, заложенные при формировании государственного бюджета в конце 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национального банка Украины.

По оценкам агентства, текущий уровень государственных расходов уже приближается к размеру всего украинского ВВП. Согласно официальным украинским оценкам, объем экономики страны в 2025 году составил около $214 млрд. Таким образом, расходы бюджета в 2026 году достигают примерно 80% ВВП.

Наибольшая статья затрат приходится на военную сферу. По состоянию на июль расходы на оборону оцениваются в $98 млрд, при этом осенью после очередного пересмотра бюджета эта сумма может увеличиться.

Изначально, при планировании расходов на уровне $116 млрд, дефицит бюджета оценивался в $47,5 млрд. Дополнительные расходы власти рассчитывают покрыть за счет финансовой помощи западных партнеров, главным образом кредита Европейского союза на €90 млрд. Однако, как ожидается, в течение текущего года Киев сможет получить не более половины этой суммы.

До этого министерство финансов Украины сообщило, что республика достигла соглашения с кредиторами о переносе сроков платежей по государственному долгу до 2030 года

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