Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Бизнес

В ЦБ рассказали о дефиците ликвидности у российских коммерческих банков

ЦБ: дефицит ликвидности в банковском секторе России не влияет на работу банков
Максим Блинов/РИА Новости

Ситуация с ликвидностью в банковской системе может меняться, однако ни дефицит, ни избыток ликвидности не оказывают влияния на стабильную работу банков. Об этом сообщает Банк России на своем канале в «Макс».

«В России периоды как структурного профицита, так и структурного дефицита ликвидности длились годами, а банковский сектор и в то, и в другое время продолжал развиваться, кредитовать экономику и помогать людям накапливать сбережения», – отмечается в сообщении.

В конце прошлого года в банковской системе наблюдался структурный дефицит ликвидности, однако это не означает нехватки средств для проведения платежей или других операций, подчеркивает регулятор.

Согласно данным Центрального банка, на 31 июля дефицит ликвидности составил 2,361 трлн рублей. При этом 20 июля данный показатель достиг максимума с марта 2022 года – 2,415 трлн рублей.

Дефицит ликвидности представляет собой ситуацию, когда центральный банк предоставляет коммерческим банкам краткосрочные средства, поясняет Банк России. В условиях структурного профицита центральный банк принимает временный избыток ликвидности от коммерческих банков на депозиты. Объем таких операций всегда соответствует актуальным потребностям банковского сектора.

Ранее сообщалось, что бизнес стал чаще размещать средства на депозитах.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Стоп-кран для ИИ, воры Telegram-аккаунтов и уничтожение книг во имя прогресса. Главное из мира будущего за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!