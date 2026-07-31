В ЦБ рассказали о дефиците ликвидности у российских коммерческих банков

ЦБ: дефицит ликвидности в банковском секторе России не влияет на работу банков

Ситуация с ликвидностью в банковской системе может меняться, однако ни дефицит, ни избыток ликвидности не оказывают влияния на стабильную работу банков. Об этом сообщает Банк России на своем канале в «Макс».

«В России периоды как структурного профицита, так и структурного дефицита ликвидности длились годами, а банковский сектор и в то, и в другое время продолжал развиваться, кредитовать экономику и помогать людям накапливать сбережения», – отмечается в сообщении.

В конце прошлого года в банковской системе наблюдался структурный дефицит ликвидности, однако это не означает нехватки средств для проведения платежей или других операций, подчеркивает регулятор.

Согласно данным Центрального банка, на 31 июля дефицит ликвидности составил 2,361 трлн рублей. При этом 20 июля данный показатель достиг максимума с марта 2022 года – 2,415 трлн рублей.

Дефицит ликвидности представляет собой ситуацию, когда центральный банк предоставляет коммерческим банкам краткосрочные средства, поясняет Банк России. В условиях структурного профицита центральный банк принимает временный избыток ликвидности от коммерческих банков на депозиты. Объем таких операций всегда соответствует актуальным потребностям банковского сектора.

Ранее сообщалось, что бизнес стал чаще размещать средства на депозитах.