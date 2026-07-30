Деньги в дело. Бизнес стал чаще размещать средства на депозитах

Плавное снижение ключевой ставки в 2026 году не ослабило интерес российского бизнеса к депозитам. По данным Банка России, в первом полугодии объем средств юридических лиц на банковских счетах продолжал расти и к концу июня достиг 64,1 трлн рублей. Более 60% этой суммы – 39 трлн рублей – пришлось на срочные депозиты. Такая динамика отражает стремление компаний к гибкому управлению ликвидностью, и речь не только о крупном бизнесе, но и малых и средних предприятиях.

Вместо того, чтобы оставлять временно свободные средства на расчетных счетах, предприниматели все чаще размещают их на депозитах, получая дополнительный доход без ущерба для операционной деятельности. «Газета.Ru» выяснила, как это работает и почему бизнес-депозиты становятся все более востребованными.

Статистика крупнейших банков подтверждает рост интереса к банковским депозитам со стороны бизнес-сообщества. Например, в ВТБ за первое полугодие 2026 года количество депозитных сделок среди клиентов среднего и малого бизнеса увеличилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 7 млн. Российские предприниматели заработали на размещении средств в банке около 220 млрд рублей.

«Несмотря на постепенное снижение ключевой ставки ЦБ, бизнес продолжает интересоваться банковскими вкладами. Депозит позволяет получить гарантированный доход без риска в отличие от вложений в другие инструменты, например, акции, ОФЗ, инвестиции в стартапы, а также гибко управлять своими активами», – пояснил «Газете.Ru» Петр Щербаченко, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.

Ставки выше

На фоне увеличения интереса компаний к размещению свободных средств ВТБ повысил ставки по бизнес-депозитам для новых клиентов. Они могут получить надбавку +1% годовых к типовым ставкам по депозитным продуктам и неснижаемым остаткам (НСО).

«Мы наблюдаем рост интереса бизнеса к инструментам размещения временно свободной ликвидности. Сохранение высоких процентных ставок и широкая линейка депозитных продуктов делают такие инструменты одним из способов получения дополнительного дохода на свободные средства компаний», – отметила Юлия Копытова, старший вице-президент, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития ВТБ.

Повышенная ставка действует при первом размещении средств в течение 30 календарных дней с даты открытия первого расчетного счета в банке без ограничений по сумме и сроку сделки.

Для последующих сделок по размещению средств от 10 млн в первый месяц также действуют специальные условия – надбавка от +0,3% до +0,6% годовых в зависимости от параметров сделки.

Получать доход от временно свободных средств в ВТБ могут даже небольшие компании и начинающие предприниматели – им доступно размещение от 50 тысяч рублей. Выбрать продукт и подходящие условия клиенты могут с помощью онлайн-калькулятора. Пополнить депозит, продлить его срок или оформить частичное снятие средств также можно без посещения офиса.

Чтобы клиенты могли принять решение о размещении и определить сумму уже после завершения всех расчетов текущего дня, для таких операций действует продленное время – до 21:00. И это не случайно.

Время – деньги

По информации «Газеты.Ru», наибольшей популярностью у компаний малого и среднего бизнеса пользуется размещение средств на одну ночь или депозит-овернайт.

«Овернайт – это депозит, на который свободные деньги размещают на одну ночь или до следующего рабочего дня. Деньги списываются с расчетного счета вечером, а утром возвращаются обратно с начисленными процентами», – пояснил Петр Щербаченко.

По его словам, главная задача овернайта – «получить дополнительный доход с денег, которые пока что не нужны». Например, вечером на счете компании остаются 30–50 или 100 млн рублей, предназначенные для выплаты зарплаты или расчетов с поставщиками на следующий день. Вместо того «чтобы средства просто лежали на счете», их размещают на овернайт и получают проценты.

«Овернайт – универсальный продукт, которым пользуются все: от ИП-одиночек до крупных корпораций. Например, это хороший вариант дополнительного заработка для торговых, производственных и оптовых компаний с крупными оборотами», – отмечает эксперт.

«Доход по овернайту зависит от суммы размещения и процентной ставки. Если компания размещает средства на выходные или длинные праздники, то еще и от количества дней, в течение которых работает депозит. Чем больше сумма на депозитном счете, тем больше вы заработаете», – отмечает Петр Щербаченко.

Допустим, вечером на расчетном счете остается 10 млн рублей. Банк предлагает овернайт под 12% годовых.

«Компания кладет 10 000 000 на депозит овернайт под 12% годовых. Доход = (сумма × процентная ставка) / 365. Расчет: 10 000 000 × 0,12 / 365 ≈ 3 287,67 рублей за одну ночь. Если компания размещает средства 20 рабочих дней в месяц, ее потенциальный доход: 3287 × 20 ≈ 65 743 рублей в месяц. То есть за год овернайт может принести бизнесу почти 800 тысяч рублей», – подсчитал эксперт.